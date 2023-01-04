توقيف سيارة على الحدود السويسرية الألمانية يستقلها 23 راكباً

تفاجأت دورية شرطة الثلاثاء عقب رصد مركبة على الحدود السويسرية الألمانية يستقلها 23 فرداً من العائلة نفسها. وذكرت الشرطة الألمانية أنّ مسؤولاً في السلطات الجمركية أوقف صباح الإثنين السيارة التي تتّسع لسبعة ركاب وكانت تقل أفراد "عائلة كبيرة" متوجهين من بولندا إلى العاصمة السويسرية بيرن.

وأكدت الشرطة في بيان أنّ المسؤول السويسري "تفاجأ" مما رصده على الحدود بين بلدة فايل أم راين الألمانية ومنطقة بازل. وأضاف البيان أن الأسرة التي تضم تسعة بالغين و14 طفلاً، مُنعت لفترة وجيزة من دخول سويسرا وتم "إخطار" السلطات الألمانية بالواقعة.

بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، سُمح للأسرة بدخول سويسرا لكن "مُنع أفرادها من التواجد جميعهم داخل المركبة"، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أنّ سائق السيارة، وهو مقيم في سويسرا، قد "يتلّقى غرامة" بسبب نقله ركاباً داخل سيارته "بصورة غير آمنة مطلقاً".