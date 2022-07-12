فيديو: شرطة لوس أنجلوس تطارد سيارة مسروقة وبداخلها طفل

قام رجل بسرقة سيارة امرأة بينما كان طفلها نائم في المقعد الخلفي للسيارة. وقالت الشرطة إن السرقة حدثت أثناء نزول المرأة للتسوق من متجر جنوب لوس أنجلوس.

أفادت قناة KABC-TV التي بثت الفيديو الذي تم تصويره من الجو أن المرأة رأت سيارتها تبتعد ليل الاثنين وركضت خلفها.

السيدة أعطت رقم هاتفها الذي تركته في السيارة للشرطة، حيث تمكن رجال الشرطة من تتبع الهاتف باستخدام برنامج "Find my iPhone" ثم تبع الضباط السيارة حول لوس أنجلوس قبل أن يستخدموا أخيرًا شرائط المسامير لتفريغ الإطارات.

وألقي القبض على السائق دون وقوع حوادث وانتشل رجال الشرطة الطفل الذي لا يزال نائما في مقعده. توقف السائق في النهاية وخرج من السيارة ورفع يديه. ثم توجه ضابط شرطة إلى السيارة وأخرج مقعدًا به طفل صغير.

وأظهر الفيديو في وقت لاحق امرأة تخرج من سيارة الشرطة، وتذهب إلى سيارة إسعاف وتخرج وهي تحمل الطفل.

وقالت المرأة للصحفيين المحليين إن السيارة سُرقت وطفلها بداخلها عندما دخلت متجرًا لفترة وجيزة.