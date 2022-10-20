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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: توقف 30 سيارة في الوقت نفسه والسبب مجهول؟

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بقلم:  يورونيوز
إطارات السيارات تنفجر بالجملة على طريق لوس أنجلوس السريع
إطارات السيارات تنفجر بالجملة على طريق لوس أنجلوس السريع   -   حقوق النشر  ABC 7 LOS ANGELES via AP

في حادث غريب من نوعه توقفت أكثر من 30 سيارة في وقت واحد على طريق سريع في لوس أنجلوس، بسبب تعرض إطاراتها لثقوب.

وبينت لقطات جوية اصطفاف السائقين على جانب الطريق السريع وهم يمسكون بعجلاتهم ويجرون اتصالات هاتفية بشركات تصليح السيارات على ما يبدو.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لقناة ABC إن الحادث لا يبدو متعمدا.

إحدى الاحتمالات ترجح أن صندوقا من المسامير قد سقط من إحدى الشاحنات وسبب كل هذا الإرباك والخسائر.

ومن الشائع أن تسقط بعض المواد من شاحنات النقل على مثل هذه الطرق.

المصادر الإضافية • أ ب