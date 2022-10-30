\u0634\u0647\u062f\u062a \u062c\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0623\u0644\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0648\u064a\u0633\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a \u062a\u0634\u0643\u064a\u0644 \u0623\u0637\u0648\u0644 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0631\u0643\u0627\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u060c \u064a\u0636\u0645 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0645\u0646 \u0645\u0626\u0629 \u0639\u0631\u0628\u0629\u060c \u0628\u0637\u0648\u0644 \u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u064a\u0642\u0631\u0628 \u0645\u0646 \u0643\u064a\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u064a\u0646. \u0648\u0623\u0639\u0644\u0646\u062a \u0634\u0631\u0643\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0643\u0643 \u0627\u0644\u062d\u062f\u064a\u062f \u0627\u0644\u0645\u062d\u0644\u064a\u0629 (Rhaetian Railway Company (RhB \u0623\u0646\u0647\u0627 \u062d\u0637\u0645\u062a \u0627\u0644\u0631\u0642\u0645 \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0633\u064a \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a \u0644\u0623\u0637\u0648\u0644 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0644\u0644\u0631\u0643\u0627\u0628\u060c \u0641\u064a \u062d\u062f\u062b \u0623\u0642\u064a\u0645 \u0628\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0630\u0643\u0631\u0649 \u0627\u0644\u0633\u0646\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0640175 \u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0621 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0643\u0643 \u0627\u0644\u062d\u062f\u064a\u062f \u0627\u0644\u0633\u0648\u064a\u0633\u0631\u064a. \u0648\u0627\u062c\u062a\u0627\u0632 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0630\u064a \u064a\u0628\u0644\u063a \u0637\u0648\u0644\u0647 1910 \u0623\u0645\u062a\u0627\u0631\u060c \u0648\u0627\u0644\u0645\u0643\u0648\u0646 \u0645\u0646 25 \u0642\u0637\u0627\u0631\u0627\u064b \u0645\u062c\u0645\u0651\u0639\u0627\u064b\u060c \u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 25 \u0643\u064a\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u0627\u064b \u0641\u064a \u0623\u0642\u0644 \u0645\u0646 45 \u062f\u0642\u064a\u0642\u0629 \u0628\u064a\u0646 \u0628\u0631\u064a\u062f\u0627 \u0648\u0623\u0644\u0641\u0627\u0646\u064a\u0648 \u0641\u064a \u0643\u0627\u0646\u062a\u0648\u0646 \u063a\u0631\u0627\u0648\u0628\u0648\u0646\u062f\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0648\u064a\u0633\u0631\u064a. \u0648\u0642\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0631 \u0634\u0631\u0643\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0643\u0643 \u0627\u0644\u062d\u062f\u064a\u062f \u0631\u064a\u0646\u0627\u062a\u0648 \u0641\u0627\u0633\u064a\u0627\u062a\u064a \u0644\u0635\u062d\u064a\u0641\u0629 \u0022\u0628\u0644\u064a\u0643\u0022 \u0627\u0644\u0645\u062d\u0644\u064a\u0629 \u0022\u0628\u0627\u0644\u0646\u0633\u0628\u0629 \u0644\u064a\u060c \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0631 \u064a\u062c\u0633\u062f \u0628\u0628\u0633\u0627\u0637\u0629 \u0627\u0644\u0643\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0648\u064a\u0633\u0631\u064a\u0022. \u0648\u0623\u0648\u0636\u062d \u0646\u0627\u0637\u0642 \u0628\u0627\u0633\u0645 RhB \u0644\u0648\u0643\u0627\u0644\u0629 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0628\u0631\u0633 \u0623\u0646 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u062d\u0645\u0631 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0644\u0644\u0634\u0631\u0643\u0629 \u0643\u0627\u0646 \u0623\u0637\u0648\u0644 \u0628\u0645\u0626\u0627\u062a \u0627\u0644\u0623\u0645\u062a\u0627\u0631 \u0645\u0646 \u0630\u0644\u0643 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0633\u062c\u0644 \u0627\u0644\u0631\u0642\u0645 \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0633\u064a \u0627\u0644\u0633\u0627\u0628\u0642 \u0641\u064a \u0628\u0644\u062c\u064a\u0643\u0627 \u0641\u064a \u062a\u0633\u0639\u064a\u0646\u064a\u0627\u062a \u0627\u0644\u0642\u0631\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0636\u064a. \u0648\u0642\u062f \u0633\u0627\u0641\u0631 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0643\u0627\u0646 \u0641\u064a\u0647 150 \u0631\u0627\u0643\u0628\u0627\u064b\u060c \u0639\u0644\u0649 \u062e\u0637 \u0623\u0644\u0628\u0648\u0644\u0627 \u0644\u0644\u0633\u0643\u0643 \u0627\u0644\u062d\u062f\u064a\u062f\u060c \u0623\u062d\u062f \u0645\u0648\u0627\u0642\u0639 \u0627\u0644\u062a\u0631\u0627\u062b \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a \u0644\u0644\u064a\u0648\u0646\u0633\u0643\u0648\u060c \u0645\u0631\u0648\u0631\u0627\u064b \u0628\u064022 \u0646\u0641\u0642\u0627\u064b \u064848 \u062c\u0633\u0631\u0627\u064b \u0641\u064a \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0623\u0644\u0628.
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