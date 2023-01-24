الدانمارك تتغلب على فرنسا في مسابقة "بوكوز الذهبي" العالمية لفن الطهي

تغلبت الدنمارك على فرنسا في مسابقة فن الطهي "بوكوز الذهبي" التي يُطلق عليها أيضاً "فن الطهي المعادل للأولمبياد"، والتي أقيمت يوم أمس الاثنين في مدينة ليون التي تعدّ عاصمة الطهي في فرنسا.

ومسابقة "بوكوز الذهبي" التي أنشأها الشيف الفرنسي الراحل بول بوكوز، تعتبر من أهم المسابقات في عالم الطبخ على المستوى العالمي، وتقام كل عامين عقب انتهاء المسابقات شبه النهائية في جميع أنحاء العالم، ويصل الطهاة المؤهلون إلى ليون في نهاية شهر كانون الثاني/يناير.

وفي قاعة "سيرها" في المعرض التجاري العالمي للأغذية في ليون، قاد الطاهي الدنماركي بريان مارك هانس، البالغ من العمر 41 عاماً، والذي يعمل في مطعم مميز شمال كوبنهاغن، قاد فريق بلاده لتحقيق انتصارها الثالث بعد نسختي العام 2019 والعام 2011.

وفي كلمة ألقاها بعد إعلان النتيجة، أعرب هانسن عن شكره لكافة أعضاء فريقه، وقال إنه كان يحلم بهذا الفوز منذ 20 عاماً.

وفازت الدنمارك بأصوات لجنة التحكيم في كلتا الفئتين؛ "قائمة طعام للأطفال" التي تم إعدادها حول الكوسا، وطبق رئيسي مصنوع من سمك الراهب، الذي كان من أكثر الأطباق إثارة للإعجاب في المسابقة.

ومثّلت فرنسا الطاهية نايس بيروليت البالغة من العمر 25 عاماً، وهي الوحيدة المرشحة لهذه المسابقة، وقد احتلت المركز الخامس.

وقالت بيروليت : "إنه نصر أن نصل إلى هذا المستوى".

وأضافت "بالنسبة للشباب، كان لمشاركتي تأثير كبير"، معربة عن أملها بأن تبعث مشاركتها في المسابقة برسالة مفادها أنه "عليك أن تكون مقداماً، وتمضي قدماً إلى الأمام بغض النظر عن الظروف".