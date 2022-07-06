"إحنا مستنيين حد يعلمنا ناكل".. السيسي ينتقد كثرة برامج الطهي التي تعرض على القنوات المصرية

تساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سبب كثرة برامج الطهي التي تعرض على القنوات المصرية.

وقال الرئيس الذي أشاد ببرنامج عن اكتشاف العباقرة تبثه إحدى الفضائيات، إن التلفزيون المصري الرسمي والقنوات الخاصة تولي اهتماما كبيرا بالمطبخ والطعام والطهاة.

ولفت الرئيس وبحضور كبار رجال الدولة إلى أنه لا ينتقد هذه البرامج بل يشجع التنوع في ما يبث على الشاشات.. مما يساهم في تغيير ثقافة المشاهدين.

وقال في كلمة ألقاها في مركز المنارة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة "لقيت كل القنوات جايبة مطابخ، المطبخ والشيف، حتزعلوأ مني ولا إيه .. هو أنا غلطان .. يا جماعة طيب هاتولنا مطبخ من دا.. احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل"... وتابع الرئيس المصري "كل ما أدور في التلفزيون ألاقي مطبخ، أنا مش ضد بس هاتوا حاجة كده وحاجة كده، عشان نقدر نغير الثقافة بسرعة لمواطنينا".

وخلال حديثه، تناول السيسي هموم المواطن المصري، وقال إن دخله ليس كبيرا، لذا فهو يشعر بأي ضغوط تسببها الأسعار ويتأثر بها.

وتابع قائلا "في حد هيقولي.. ما أنت عارف أهو.. بس قدامي خيار من اتنين، ألغي أي تقدم وأي تطوير حقيقي لتغير حياتنا وأضيع مستقبل البلد دي، أو أن أنا أيسر ما أمكن في حياة الناس".