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رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
الاتحاد الأوروبي/أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي/أوكرانيا   -   حقوق النشر  يورونيوز

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، وذلك عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد الذي يشهد حربًا منذ سنة تقريبًا.

وكتبت فون دير لايين على تويتر: "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الغزو الروسي، وهذه المرة مع فريقي من المفوضين"، مضيفة قولها: "نحن هنا معًا لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا".

المصادر الإضافية • أ ف ب