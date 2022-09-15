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فون دير لايين تريد أن يحال بوتين على القضاء الدولي

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بقلم:  يورونيوز
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.   -   حقوق النشر  أ ف ب

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية الخميس إلى مثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام القضاء الدولي على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع وسيلة إعلام ألمانية.

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وقالت أورسولا فون دير لاين للقناة التلفزيونية التابعة لصحيفة بيلد "ينبغي أن يخسر بوتين هذه الحرب ويحاسب على أفعاله، إنه أمر مهم بالنسبة لي". واعتبرت أن ملاحقة الرئيس الروسي يوما ما أمام المحكمة الجنائية الدولية هو أمر "ممكن"، مضيفة "في نهاية المطاف، بوتين مسؤول" عن جرائم الحرب في أوكرانيا.