رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، وذلك عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد الذي يشهد حربًا منذ سنة تقريبًا.

وكتبت فون دير لايين على تويتر: "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الغزو الروسي، وهذه المرة مع فريقي من المفوضين"، مضيفة قولها: "نحن هنا معًا لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا".

ويضمّ الوفد الأوروبي الذي يزور كييف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونحو 15 مفوضًا أوروبيًا سيلتقون أعضاء الحكومة الأوكرانية. واعتبرت المفوضية الأوروبية هذه الزيارة "رمزًا قويًا" على دعم التكتّل لأوكرانيا "في مواجهة العدوان غير المبرر" من روسيا.

وتستضيف أوكرانيا، وهي مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ حزيران/يونيو الماضي، قمة الجمعة تشارك فيها فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.