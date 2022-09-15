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أوكرانيا
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فون دير لايين تصل كييف لبحث الاقتصاد وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين - ستراسبورغ - فرنسا 14/09/2022
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين - ستراسبورغ - فرنسا 14/09/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس إلى كييف في ثالث زيارة تقوم بها لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير، ستبحث خلالها مسألة انضمام هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لايين على تويتر "في كييف في زيارتي الثالثة منذ بدء الحرب الروسية"، موضحة أنها ستلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال.

وأوضحت أن المحادثات ستتناول كيفية "التقريب بين اقتصاداتنا وشعوبنا في وقت تتقدم أوكرانيا على طريق الدخول" إلى الاتحاد الأوروبي.

وصادق الأوروبيون في حزيران/يونيو على طلب الانضمام الذي قدمته أوكرانيا طامحة إلى الالتحاق بالاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وهو ما تعارضه موسكو التي باشرت هجوما عسكريا على هذا البلد في 24 شباط/فبراير.

وعلى إثر الغزو الروسي، فرض الغربيون سلسلة عقوبات شديدة على موسكو وأرسلوا أسحلة إلى كييف مقدمين لها دعما حاسما مكنها في الأسابيع الأخيرة من استعادة مساحات شاسعة من القوات الروسية.