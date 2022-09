فون دير لايين في خطاب حالة الاتحاد: إصلاحات مالية ومقترحات لحل أزمة الطاقة ودعم لأوكرانيا

أولينا زيلينسكا السيدة الأولى لأوكرانيا (يسار) رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا( في الوسط) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved