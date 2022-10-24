شاهد: متطوعون غطاسون ينظفون البحر الأحمر قبيل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

قام متطوعون وغطاسون بحملة تنظيف ضخمة في مياه وعلى شواطئ شرم الشيخ السياحية بمصر، الجمعة.

وشارك في الحملة التي نظمتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتنسيق مع وزارة البئية المصرية عشرات المتطوعين الذين جاءوا من مناطق مختلفة في البلاد.

وقالت مدربة الغطس، مروى وسيم، إن فريقها تمكن من جمع نفايات بلاستيكية من أنواع مختلفة من البحر، إضافة إلى نفايات معدنية وإطارات سيارات.

وتأتي الحملة أسابيع قبل مؤتمر كوب-27 الأممي للمناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وبناء على التقدم الذي تمّ تحقيقه في كوب-26 (غلاسغو) الذي عقد العام الماضي، من المتوقع أن تكثف الدول المشاركة التزاماتها البيئية وأن تفي بها بموجب اتفاقية باريس (2015).

وقالت وزيرة البئية المصرية ياسمين فؤاد إن المؤتمر يجب أن يكون حول "المشاركة الفعالة" وليس فقط "الشعارات".

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطوات للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مستغلة ميزة الظروف المثلى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد لإنتاج الطاقة.

في عام 2017، أطلقت مصر أيضاً مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي لتشجيع الناس على الحد من استخدامهم الأكياس البلاستيكية والتحول إلى بدائل أنسب بيئياً.

لكن الحكومة واجهت انتقادات من نشطاء بيئيين بسبب جرف المساحات الخضراء وقطع عشرات الآلاف من الأشجار لمشاريع البنية التحتية، خصوصاً في القاهرة حيث غالباً ما تحوم سحابة ضخمة بسبب التلوث.