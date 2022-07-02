مصر: سيدة نمساوية تموت رعبا في البحر الأحمر.. والسبب سمكة قرش

توفيت سيدة نمساوية إثر تعرضها لهجوم من سمكة قرش خلال سباحتها في مياه خليج سهل حشيش في البحر الأحمر بمصر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن القرش قضم ذراع وإحدى ساقي السيدة التي تبلغ من العمر 68 عاماً وكانت تقيم بمصر ومتزوجة من مصري.

وتم نقل السيدة إلى مصحة طبية خاصة في مدينة الغردقة القريبة من خليج سهل حشيش لتلقي العلاج ولكنها ودعت الحياة متأثرة بالصدمة العصبية التي لحقت بها جرّاء الهجوم.

وظهر مقطع فيديو للواقعة يُظهر الدماء المتناثرة حول الضحية أثناء محاولتها الفرار من براثن السمكة وسط رعب وذهول الأشخاص الموجودين بالشاطئ القريب من الواقعة.

وتعجب الأشخاص من عدم وجود فرق إنقاذ للتدخل وحماية السباحين من مثل هذه المواقف.

وأغلقت السلطات المنطقة التي وقع فيها الهجوم لمدة ثلاثة أيام.

وتعتبر حوادث هجوم أسماك القرش نادرة في مياه البحر الأحمر المصرية، كانت أشهرها هجوم وقع ضحيته طفل أوكراني يبلغ من الهمر 12 عاماً ومرشد سياحي مصري في منتجع رأس محمد واحتاج الاثنان إلى بتر أطراف بعد الحادث الوحشي.

وفي عام 2010، وقعت خمس هجمات لأسماك القرش أدت إلى إصابة ثلاثة سائحين روس ووفاة أخرى ألمانية في شرم الشيخ.