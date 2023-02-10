ردّا على سقف الأسعار الغربي.. روسيا تعلن خفض إنتاجها من النفط

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخفض إنتاج الخام بنسبة 5% الشهر المقبل، كجزء من رد موسكو على السقف الذي فرضته بلدان غربية على سعر النفط.

وقال نوفاك: "ستخفض روسيا بشكل طوعي الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا في آذار/ مارس المقبل. سيساعد ذلك على استعادة العلاقات السوقية"، بحسب ما نقلت عنه وكالات إخبارية روسية، مضيفة أن موسكو اتّخذت القرار بشكل أحادي.

وروسيا عضو في تحالف مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تجتمع بشكل دوري لاتخاذ قرارات بشأن مستويات إنتاج النفط. وبسبب غزو موسكو لأوكرانيا، حددت دول الغرب سقفا للأسعار التي يمكن لروسيا بموجبها بيع نفطها الخام.

وأعطت الأنباء عن خفض روسيا الإنتاج، دفعًا للأسعار في أسواق النفط العالمية. فارتفع سعر برنت بحر الشمالي المرجعي الدولي بنسبة 2,3% مسجلًا 86,48 دولار للبرميل. كما ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في نيويورك بنسبة 2,5% مسجلًا 80,01 دولار.

القرار الغربي

والسبت الماضي، قرر المجلس الأوروبي فرض سقف أسعار للمنتجات النفطية والبترولية الروسية التي يتم تصديرها للخارج، على أن يكون أعلى سعر لبرميل المنتجات البترولية التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام عند 45 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما تم تحديد سقف سعر للمنتجات البترولية التي يتم تداولها بارتفاع على النفط الخام عند 100 دولار أمريكي للبرميل.

وأشار المجلس، إلى أنه تم تحديد سقف أسعار النفط الروسي بالتعاون الوثيق مع تحالف السقف السعري، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد 5 شباط/ فبراير.

وأضاف المجلس الأوروبي، أنه من المتوقع أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 55 يومًا للسفن التي تحمل المنتجات البترولية الروسية، والتي تم شراؤها وتحميلها على السفينة مسبقًا قبل التاريخ المحدد، ليتم تفريغها قبل أول نيسان/ أبريل المقبل

وذكر المجلس الأوروبي، أنه "سيقوم بمراجعة آلية الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي اعتبارًا من منتصف آذار/ مارس المقبل، على أن تتم تلك المراجعة الدورية بانتظام كل شهرين".

وجدد المجلس دعم الاتحاد الأوروبي بحزم لأوكرانيا وشعبها، مؤكدًا أن "دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا لم يتزعزع، وكذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد روسيا".