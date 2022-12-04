وكالة: أوبك+ تتفق على تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية

قال مصدران في أوبك+ اليوم، الأحد، لوكالة رويترز، إن المجموعة اتفقت على تمديد العمل بسياستها الحالية في إنتاج النفط.

وسابقاً صباح الأحد ذكرت رويترز نقلاً عن أربعة مصادر في أوبك+ إن من المتوقع أن تتمسك المجموعة بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط عندما تجتمع يوم الأحد، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر-تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر-تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.

واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حرب موسكو على أوكرانيا. وعزت أوبك+ قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.

وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر-تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولاراً في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد. وقال العديد من المحللين ووزراء في أوبك أن سقف الأسعار مربك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند، اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وقالت مصادر إن أوبك اجتمعت افتراضياً يوم السبت بدون روسيا والحلفاء ولم تبحث مسألة سقف الأسعار. وقال مصدر يوم الأحد "سنبقي على الإنتاج كما هو".