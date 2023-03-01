تعرف على حوادث القطارات الأكثر فتكا في أوروبا على مدى ربع قرن

بعد حادث القطار الذي حصد أرواح ما لا يقل عن 36 شخصاً مساء الثلاثاء في اليونان، نستعرض في ما يلي أسوأ حوادث القطارات التي شهدتها أوروبا في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة:

101 قتيل في ألمانيا سنة 1998

في الثالث من حزيران/يونيو، أوقع انحراف قطار تابع لخطوط "إنترسيتي إكسبرس" 101 قتيل و88 جريحاً في إشيدي شمال ألمانيا، في أسوأ كارثة قطارات في البلاد منذ حادث وقع في حزيران/يونيو 1945 قرب ميونيخ وخلّف مئة وقتيلين.

وكانت أكثر الفرضيات ترجيحا في تلك الكارثة هي تحطّمُ أقواس عجلات القطار.

80 قتيلا في إسبانيا سنة 2013

في 24 تموز/يوليو، انحرف قطار كان يسير بسرعة 179 كيلومتراً في الساعة عند منعطف يُمنع تجاوزه بسرعة تتخطى 80 كيلومتراً في الساعة، قبيل وصوله إلى سنتياغو دي كومبوستيلا شمال غرب إسبانيا.

وفي المحصّلة، قضى 80 شخصاً وجرح 140 آخرون في هذه الحادثة، وهي الأسوأ في إسبانيا منذ 1944.

47 قتيلا في مونتينيغرو سنة 2006

قُتل ما لا يقل عن 47 شخصاً وجُرح 234 آخرون في 23 كانون الثاني/يناير 2006 إثر انحراف قطار مكتظ بالركاب كان على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة بودغوريتسا، إثر عدم تشغيل سائق القطار نظام المكابح.

45 قتيلا في أوكرانيا سنة 2010

قُتل خمسة وأربعون شخصاً في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في اصطدام بين قطار وحافلة في مارغانيتس في وسط أوكرانيا.

وحمّلت السلطات الأوكرانية سائق الحافلة الذي قضى في الحادثة، المسؤولية بسبب دخوله خطاً للقطارات متجاهلاً الإشارة الحمراء وتحذيرات الركاب.

41 قتيلا في تركيا سنة 2004

في 22 تموز/يوليو، خلّف انحراف قطار سريع في منطقة باموكوفا بمحافظة صقاريا شمال غرب تركيا،41 قتيلاً و80 جريحاً، في أسوأ حادث قطارات في البلاد منذ ما يقرب من نصف قرن.

33 قتيلا في المجر سنة 2003

قضى ثلاثة وثلاثون متقاعداً ألمانياً إثر اصطدام حافلة كانت تقلّهم بقطار في مدينة سوفيوك السياحية الواقعة على ضفاف بحيرة بالاتون في غرب المجر.

وكان سائق الحافلة السياحية قد دخل إلى سكة القطار رغم الإشارة المرورية الحمراء.

وفي 1983، وقع اصطدام مشابه بين حافلة مجرية وقطار كان يمر في هذه المدينة، ما أوقع 20 قتيلاً.

32 قتيلا في إيطاليا سنة 2009

أدى انحراف شاحنة صهريج للمحروقات ثم انفجارها عند مرور قطار في فياريجو وسط إيطاليا إلى سقوط 32 قتيلا في 29 حزيران/يونيو 2009، في أسوأ حادثة قطارات في البلاد منذ تصادم سنة 1978 بين قطارين أودى بحياة 50 شخصاً في مدينة بولونيا وسط البلاد.

31 قتيلا في إنجلترا سنة 1999

في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، أدى اصطدام قطار للرحلات القصيرة تجاوز الإشارة الحمراء، بآخر مخصص للرحلات بين المناطق بعد الخروج من محطة بادينغتون في لندن، إلى سقوط 31 قتيلا و245 جريحاً.