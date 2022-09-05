مقتل سبعة أشخاص في اصطدام قطار بسيارة في جنوب المجر

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام قطار بسيارة عند معبر للسكك الحديدية في جنوب المجر الإثنين. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 06:45 على معبر ريفي بالقرب من قرية كانفيهيرتو. وقتل سائق السيارة وجميع الركاب الستة فى مكان الحادث.

وأفاد بيان للشرطة أنه لم تسجل اصابات بين ركاب القطار لكن سائق القطار نقل إلى المستشفى بعد اصابته بجروح طفيفة. وقالت شركة السكك الحديدية المجرية إنه لا توجد بوابة أو إشارة كهربائية عند معبر السكك الحديدية على الطرق الترابية.

تم إغلاق الجزء المتضرر من خط السكة الحديد أمام حركة مرور القطارات والسيارات فيما فتحت الشرطة تحقيقا للكشف عن أسباب وقوع الحادث.