مقتل 4 على الأقل في خروج قطار عن مساره في جنوب جبال الألب الألمانية

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بجروح في حادث خروج قطار عن سكته قرب منتجع في منطقة الألب البافارية بجنوب ألمانيا الجمعة على ما أعلنت الشرطة.

ويبدو أن القطار الإقليمي المتجه إلى ميونيخ خرج عن مساره بعد فترة وجيزة من الظهر في بورغرين، بالقرب من منتجع غارميش-بارتنكيرشن ، وفقًا للشرطة الفيدرالية حيث انقلبت ثلاث عربات جزئياً على الأقل ، وسُحب الناس من النوافذ إلى بر الأمان. ولم تتضح أسباب الحادث على الفور.

وقالت الشرطة على تويتر إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم. وقدروا أن عدد الجرحى قد يصل إلى 30 شخصا بينهم 15 إصاباتهم خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة المحلية في غارميش-بارتنكيرشن قالت إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا. وتلقى 60 شخصا العلاج من الاصابات، واصيب 16 منهم بجروح خطيرة. وقطع جزء من الطريق الرابط بين ميونيخ وغارميش-بارتنكيرشن وتم تحويل حركة المرور، على ما أعلن مشغل القطارات الألماني دويتشه بان.

يستعد منتجع غارميش-بارتنكيرشن الجبلي السياحي والمناطق المحيطة به لاستضافة قمة مجموعة السبع التي تجمع قادة الدول الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيلتقي القادة ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن في قصر إيلماو على بعد نحو11 كيلومتر عن غارميش بارتنكيرشن بين 26 و28 حزيران/يونيو.