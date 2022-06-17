الهند: إضرام النار في قطارات مع احتدام الاحتجاجات على نظام التجنيد الجديد

قالت الشرطة الهندية، إن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في قطارات يوم الجمعة مع احتدام الاحتجاجات على نظام التجنيد العسكري الجديد لليوم الثاني.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع عن إصلاح في نظام التجنيد للقوات المسلحة التي يبلغ قوامها 1.38 مليون جندي يهدف إلى خفض متوسط سن الأفراد وتقليص الإنفاق على معاشات التقاعد.

لكن العديد من المجندين المحتملين يعترضون قائلين إنه ينبغي السماح لهم بالخدمة لمدة تزيد عن أربع سنوات. وتقول أحزاب المعارضة وبعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي إن النظام الجديد سيؤدي إلى مزيد من البطالة المرتفعة بالفعل.

وأطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء يوم الخميس لتفريق حشود رشقتها بالحجارة في ولاية هاريانا بشمال البلاد.

وقالت الشرطة، إن المحتجين تجمعوا مرة أخرى يوم الجمعة وأضرموا النار في عربات قطارات في محطتين على الأقل في ولاية بيهار الشرقية وعطلوا خدمات السكك الحديدية.

وقال سانجاي سينغ المسؤول الكبير بالشرطة في بيهار لرويترز "لقد عطلوا حركة القطارات في عشرة أماكن اليوم"، مضيفا أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في احتجاجات في أنحاء الولاية يوم الخميس.