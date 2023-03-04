بعد حصار روسي لها.. استمرار المعارك في مدينة باخموت الأوكرانية

أعلنت القوات الأوكرانية أن القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت، في وقت أشارت روسيا أن قواتها حاصرت المدينة من كل أطرافها.

وباتت باخموت محور قتال عنيف منذ شهور، حيث اقتربت القوات الروسية مصحوبة بقوات كبيرة من مجموعة فاغنر الخاصة من الجهة الشرقية للمدينة.

ومع احتدام المعركة، يعاني السكان المحليون الذين ما زالوا يعيشون على الخطوط الأمامية وسط القصف المتكرر.

وقالت الأوكرانية ناتاليا إشكوفا، التي بقيت في المدينة المدمرة رفقة زوجها هينادي مازيبا، إن "السكان باتوا يعانون من أزمة في تأمين الغذاء".

وأضافت: "يتم تقديم المساعدات الغذائية لنا مرة واحدة في الشهر، ولا يوجد لدينا إمدادات كهرباء أو غاز أو ماء".

وأفاد موظفو الإغاثة الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بوقوع "أعمال عدائية مكثفة" بالقرب من باخموت، وقالوا إن شركاء الأمم المتحدة القلائل في المجال الإنساني على الأرض يركزون على إجلاء الأشخاص الأكثر ضعفاً من منطقة الصراع.