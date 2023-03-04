بعد حصار روسي لها.. استمرار المعارك في مدينة باخموت الأوكرانية

بعد حصار روسي لها.. استمرار المعارك في مدينة باخموت الأوكرانيةمحادثة
أعلنت القوات الأوكرانية أن القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت، في وقت أشارت روسيا أن قواتها حاصرت المدينة من كل أطرافها.
وباتت باخموت محور قتال عنيف منذ شهور، حيث اقتربت القوات الروسية مصحوبة بقوات كبيرة من مجموعة فاغنر الخاصة من الجهة الشرقية للمدينة.
ومع احتدام المعركة، يعاني السكان المحليون الذين ما زالوا يعيشون على الخطوط الأمامية وسط القصف المتكرر.
وقالت الأوكرانية ناتاليا إشكوفا، التي بقيت في المدينة المدمرة رفقة زوجها هينادي مازيبا، إن "السكان باتوا يعانون من أزمة في تأمين الغذاء".
وأضافت: "يتم تقديم المساعدات الغذائية لنا مرة واحدة في الشهر، ولا يوجد لدينا إمدادات كهرباء أو غاز أو ماء".
وأفاد موظفو الإغاثة الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بوقوع "أعمال عدائية مكثفة" بالقرب من باخموت، وقالوا إن شركاء الأمم المتحدة القلائل في المجال الإنساني على الأرض يركزون على إجلاء الأشخاص الأكثر ضعفاً من منطقة الصراع.
⚔️Гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний ЗРК «Тор М1» та російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».— НГУ (@ng_ukraine) March 3, 2023
🔥 Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 «Град» та дві 2С1 «Гвоздика». pic.twitter.com/nrj9IQNtQ7
وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا مع احتدام معركة مدينة باخموت التي تشكل رمزا، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت.
وقالت الوزارة إن شويغو "تفقد مركز قيادة على الجبهة" في "اتجاه دونيتسك-الجنوب"، من دون تحديد مكان أو تاريخ هذه الزيارة بدقة.
أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف
أعلن المدعي العام الأوكراني الجمعة أن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تسعى كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لتوجيه اتهامات إلى قادة روس.
للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا ولا يشمل "جرائم العدوان" الروسية، لأن موسكو وكييف ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة.
وقال أندريه كوستين "اليوم وافقت الحكومة الأوكرانية على مذكرة" بينها وبين "المحكمة الجنائية الدولية ستتيح فتح مكتب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا في مستقبل قريب".
وأضاف كوستين خلال مؤتمر صحافي في لفيف غربي أوكرانيا أن هذا "سيسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل كامل في الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا".
بايدن يعلن خلال لقائه شولتس مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار خلال زيارة لواشنطن أجراها المستشار الألماني أولاف شولتس وشكّلت فرصة لتأكيد الدعم الغربي لكييف.
ميدانيا ادّعت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أنها "حاصرت عمليا" باخموت، المدينة ذات الرمزية في شرق أوكرانيا، داعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إعلان انسحاب قواته.
وتُعتبر المساعدات العسكرية الغربية حاسمة لتمكين كييف من مقاومة هجمات القوات الروسية واستعادة السيطرة، لكن الكرملين قال إن مساعدات كهذه لن تؤدي إلا إلى "إطالة أمد الصراع وستكون لها عواقب وخيمة على الشعب الأوكراني". وقد تجاهلت واشنطن هذا التحذير وأعلنت عن مساعدات جديدة، بما فيها ذخيرة، لا سيما لنظام صواريخ هيمارس الذي استخدمته القوات الأوكرانية وكان له أثر مدمر ضد القوات الروسية وخطوط إمدادها.
ووجه بايدن وشولتس الجمعة رسالة وحدة من البيت الأبيض إلى روسيا، لكن أيضا إلى الصين بشكل غير مباشر.
وهذه الزيارة الثانية للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في 7 شباط/فبراير 2022.