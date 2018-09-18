ماذا لو تم تزويد "المرحاض" و "عربات التسوق" بموتور متحرك فائق السرعة؟
الحدث في شمال إنجلترا، وكان عرضاً غريبا، حيت قام فريق من الطلاب الشباب بتزويد "مرحاض" بعجلات ومحرك قديم للدراجات النارية، بسرعة تبلغ نحو = 113.5 كم/ساعة، محطمين السرعة القصوى المسموح بها في بريطانيا للسيارات.
كما تمكنت عربة تسوّق تم تركيبها على عجلات من بلوغ سرعة 147 كيلومتراً في الساعة، مع صانعها مات ماك كاون البالغ من العمر 59 عاماً.
أما الأسرع على الإطلاق، فقد كان سقيفة حديقة تجاوزت سرعتها 160 كم في الساعة ميل في الساعة في الوقت الذي كانت تجري فيه تجارب على مدرج في مطار إلفينغتون
وقالت شركة Straightliners ، شركة السيارات الرياضية التي نظمت الحدث ، إن الثلاثة جميعهم وضعوا رقماً قياسياً عالمياً جديداً.