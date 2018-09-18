شاهد:على ضفاف بحر غزة المحاصر مواجهات بين فلسطينيين عُزّل وجنود إسرائيليين
وثقت طائرة بدون طيار مواجهات جديدة بين القوات الإسرائيلية وسكان غزة المطالبين منذ عقود بحقهم في العودة إلى ديارهم وبفك الحصار عن قطاعهم.
وقالت وزارة الصحة بغزة الاثنين إن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 26 فلسطينيا، حين تجمع المئات منهم على ساحل غزة في مظاهرة قادتها حماس للمطالبة بإنهاء حصار إسرائيلي مصري دام 11 عامًا. وعبر المحتجون عن غضبهم عن طريق إشعال النار إطارات السيارات على الشاطئ.
وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بينما أطلقت زوارقها الحربية الرصاص الحي على نشطاء الاحتجاج الذين كانوا يبحرون على قوارب صيد باتجاه الجدار العازل.
وقتل ما لا يقل عن 131 متظاهرا بنيران إسرائيلية منذ بدء حملة الاحتجاجات في مارس-آذار، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وتقول حماس إن جهود الوساطة لتهدئة الوضع وتخفيف الحصار تسير ببطء شديد.
وتقول إسرائيل إنها تدافع عن حدودها وتتهم حماس باستخدام المحتجين كغطاء لمحاولات اختراق الحدود.