شاهد: عروض ضوئية وأشكال فنية في شوارع مدينة كشكايش البرتغالية
أضاءت عروض ضوئية وأشكال فنية شوارع بلدة كشكايش البرتغالية السياحية في الدورة السابعة من مهرجان (لومينا)، وهو عرض مبهر يجذب حشودا للاستمتاع برؤية أعمال فنانين محليين وعالميين.
ويقول منظمو المهرجان الذي يجذب مئات الآلاف إلى كشكايش كل عام إنه يهدف إلى "الاحتفال بالألوان والأشكال على اختلاف مناحيها ومعانيها ووجوهها".
كما يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التراث التاريخي في كشكايش التي كانت قرية تعتمد على صيد السمك وأصبحت مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى بحلول نهاية القرن التاسع عشر.
وتضمنت الأشكال الفنية هذا العام منحدر تزلج يومض بأضواء وأشكال ملونة مختلفة بينما يستمتع المتزلجون بالتحرك بألواحهم عليه.