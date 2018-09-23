مسابقة "صراخ سومو" للرضع في اليابان
أجريت مسابقة "صراخ سومو" للرضع في مزار مدينة كانوما شمالي العاصمة اليابانية طوكيو. وقام شخصان يلعبان دور مصارعين لرياضة السومو برفع الأطفال الواحد تلو الآخر فوق رأسيهما ثلاث مرات، وهما يطلقان صيحات على الحلبة التي أقيمت في ضريح إيكيكو. بعض الأطفال أطلقوا العنان للبكاء عندما جيئ بهم إلى الحلبة، فيما غلب آخرين النعاس طول الوقت. وتقضي اللعبة بأن الفائز من الأطفال هو من يصرخ أولا، ولكن الآن أضحى كل منافس يحصل على جائزة. ويقول أحد الأولياء إن ابنه الأول ترعرع بصورة صحية بعد أن شارك في الطقوس، ولذلك أحضر الأب هذه المرة ابنه الثاني.