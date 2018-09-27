شاهد: مكتبة خشبية في وادي بالصين ينتظر القراء دورهم بالصفوف
فوق جدول صغير وفي قلب واد تحيطه تلال صخرية، توجد مكتبة ليوان، في ضواحي بكين، وفي نهاية كل أسبوع تتدفق إليها مئات الكتب.
أساسات المكتبة مصنوعة من الحديد وواجهتها من الزجاج، وهي مزينة بأغصان الأشجار، ويتسرب ضوء الشمس إليها من خلال الفجوات بين الأغصان غير المتساوية.
يعبر الزوار جسرا خشبيا ضيقا، للوصول إليها، ليمارسوا هوايتهم في غرفة كبيرة مزودة بقاعة استراحة تتناثر فيها الكتب على الأرض وفوق المنصات، أما مساحتها فلا تتسع إلا لأربعين شخصا فقط، لذلك يشكل الزائرون طوابير لدخول المكتبة في عطلات نهاية الأسبوع.