يناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة التي تتقاسمها المملكة مع الكويت بحسب وكالة رويترز ويزور بن سلمان للكويت للمرة الاولى منذ بدء الأزمة مع قطر.
ترامب يقيس قدرة السعودية على تعويض سوق النفط العالمي.. وبن سلمان في الكويت قد يحمل الإجابة
ترامب يقيس قدرة السعودية على تعويض سوق النفط العالمي.. وبن سلمان في الكويت قد يحمل الإجابة
وقال مصدران آخران إن الوفد المرافق للأمير محمد سيضم وزير الطاقة خالد الفالح.
وسيجري ولي العهد السعودي محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأصبح غلق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولاسيما حقلا الخفجي والوفرة، نقطة شائكة في العلاقات السياسية بين الحليفين الخليجيين العضوين في منظمة أوبك ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ شهور.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي القول إنه سيعقد اجتماعا مع نظيره السعودي الفالح يوم الأحد "لاستكمال تحقيق الأهداف المشتركة ورسم خارطة طريق لعودة الإنتاج النفطي المشترك قريبا".
من ناحيتها قالت شبكة بلومبيرغ الأميركية إن فرض العقوبات الأميركية على إيران والتي ستزداد قساوة في الرابع من تشرين الثاني المقبل ستشكل ضربة لسوق امدادات النفط العالمية، وتعد العقوبات الأميركية الجديدة والتي تضرب بشكل جوهري قطاعا مركزيا وعصب الاقتصاد الإيراني، أول اختبار للسعودية لناحية قدرتها على تعويض الأسواق العالمية بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا وهو امتحان لولي العهد االسعودي الشاب، منذ غزو العراق للكويت في العام 1990/1991 من القرن الماضي.
سوف النفط والإمدادات محور اتصال بين ترامب العاهل السعودي
وفي سياق متصل بحث الرئس الأميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز طرق المحافظة على استقرار سوق النفط العالمي بما يضمن نمو الاقتصاد العالمي، ونقلت وكالة الأنباء السعودية ان ترامب هاتف مساء السبت العاهل السعودي وأكد على الشراكة بين البلدين.
الاتصال جاء بعد بضعة أيام من غضب ترامب من منظمة الدول المصدرة للنفطة "أوبك" ومطالبته لها بتخفيض أسعار النفط، فضلا عن العقوبات المفروضة على إيران.