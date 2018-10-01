شاهد: ممشى زجاجي معلق في الصين يوهم المشاة بتكسره تحت أقدامهم
يقدم ممشى معلق زجاجي على ارتفاع 718 متراً فوق سطح الأرض، في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، تجربة جديدة تماماً لزواره من خلال إدخال بعض المؤثرات البصرية والسمعية الخاصة.
وقد أصبح الجسر المصمم على شكل حذاء، مصدر دهشة ورعب في آن معاً للزوار الذين يعيشون تأثيرات بصرية وصوتية توحي لهم بتكسر الزجاج تحت أقدامهم مثلاً، وذلك عن طريق شاشات LED وأجهزة استشعار الجاذبية.
وبدأت هذه المنطقة الخلابة بمحاولة جذب مزيد من الزوار من خلال البدء بتفعيل هذه الميزة الخاصة منذ أيلول/ سبتمبر.