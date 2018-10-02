شاهد: تلاميذ الهند يقلدون غاندي احتفالا بعيد ميلاده
ارتدى تلاميذ المدارس في جميع أنحاء الهند زي المهاتما غاندي يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر- تشرين احتفالا بمرور 150 عاما على مولد السياسي البارز والزعيم الروحي للهند الذي قاد سلميا حركة الاستقلال في هذا البلد.
في مدينة راجكوت الغربية، وقف الطلاب في ساحة المدرسة بطريقة تشكل خريطة الهند بينما كانوا يرتدون قلنسوات تخفي شعرهم ونظارات ولبسوا ثوبا تقليديا يشبه ثوب غاندي. وفي مدينة تشيناي الجنوبية، شارك مئات الطلاب في جلسة يوغا جماعية كبيرة كانوا فيها يرتدون ملابس الزعيم الهندي أيضا، وحلق بعضهم شعر رؤوسهم ووضعو طلاء أبيض على وجوههم.
وتعتبر الهند يوم ميلاد غاندي (الثاني من شهر أكتوبر- تشرين الأول) يوما للاعنف أيضا.