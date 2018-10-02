شاهد: الثلوج تغطي مدنا صينية مبكرا هذا العام
غطت الثلوج العديد من المناطق في مناطق جنوب غرب وشمال شرق الصين في وقت مبكر من هذا العام.
وزينت الثلوج المناطق الطبيعية الخلابة والأشجار في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.
أحد السياح قال:"جئنا من تيانجين لمشاهدة الغابات والجبال المرتفعة، لكننا تفاجأنا بمنظر الثلوج، هذا زاد المكان جمالا".
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شاهد: عرض أزياء لشانيل على شاطئ البحر في "باريس"
عرض أزياء فريد من نوعه، أمواج ورمال بحر وفتيات حسناوات ارتدين التشكيلة الجديدة من علامة شانيل. شانيل العلامة التجارية الرابحة في عالم الأزياء، صممت شاطئا في معرض قصر باريس الكبير، حيث حضر العرض المغني فاريل ويليام والممثلة باميلا آندرون، ونجوم آخرين، بالإضافة إلى المصمم شانيل كارل لاغرفيلد.