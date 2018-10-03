زلزال أندونيسيا: اليأس من وصول المساعدات يدفع السكان للبحث عن الأكل بين الركام
ببطء شديد تصل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تعرضت لزلزال عنيف تبعته أمواج تسونامي هائلة يوم الجمعة الماضي. وبعد أيام خمسة من وقوع الكارثة لاتزال المنطقة تعاني من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحية المناسبة.
ودفع اليأس الناس في مدينة بالو للبحث عن أي شيء يصلح للأكل بين أكوام الحطام في مستودع كان يحتوي على سلع ومواد غذائية، كعلب البسكويت أو زجاجات العصير والأرز والمسكّنات. ويقول مسؤولون إن أكثر من 1400 شخص لقوا مصرعهم في الزلزال الذي ضرب بالو والمناطق المحيطة بها في جزيرة سولاويزي.