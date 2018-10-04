شاهد: عودة الرحلة الاستكشافية 56 من محطة الفضاء الدولية
نزل أفراد طاقم الرحلة الاستكشافية رقم "56" لمحطة الفضاء الدولية بسلام هذا الخميس في جنوب شرق مدينة جيزكازغان في كازاخستان بعد رحلة العودة من الفضاء إلى الأرض. وطاقم الرحلة مكون من القائد درو فوستل ومهندس الطيران ريكي أرنولد من وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" ومهندس الطيران وقائد المركبة سويوز أوليغ أرتيميف من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".
وخلال رحلة العودة نزل رواد الفضاء من الكبسولة المنفصلة عن مركبة سويوز "أم أس ثمانية" عن طريق مظلات. وقد استمرت الرحلة حوالي 4 ساعات. وقد أكمل الطاقم مئات التجارب خلال رحلة دامت 197 يوما.