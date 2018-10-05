شاهد: عملية إنقاذ لحوت جنح على شاطئ في الأرجنتين
بعد عملية إنقاذ استغرقت 28 ساعة، تمت عملية إرجاع الحوت الأحدب إلى المحيط في الأرجنتين في نهاية الأسبوع الماضي بسلام.
وبدأت عملية الإنقاذ في السبت الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر-أيلول للعام الجاري عندما نبه أحد الجيران منظمة "موندو مارينو لإنقاذ الثدييات" بوجود حوت ضخم جنح على شاطئ "مار ديل تويو".
ووفقًا لبيان أصدرته منظمة موندو مارينو، فقد شارك نحو 30 شخصًا في عملية الإنقاذ بالإضافة إلى رافعة مخصصة لإنقاذ الحيوانات العملاقة.
ويوم الأحد الموافق الثلاثين من أيلول الماضي تمكن الحوت أخيراً من السباحة في المحيط بكل حرية.