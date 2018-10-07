شاهد: 42 فريقا يتنافسون لبناء أبراج بشرية في كتالونيا
اجتمع اثنان وأربعون فريقا الأحد في مدينة تارغونا بكتالونيا، شمال شرق اسبانيا، للتنافس في بناء برج من الأشخاص، بحضور حوالي 6000 متفرج.
وقد عقدت هذه المنافسة نصف السنوية للمرة الأولى منذ استفتاء استقلال الإقليم في العام 2017، والذي فشل وحظرته المحاكم الاسبانية باعتباره غير دستوري.
ويعتبر بناء البرج البشري تقليد قديم للثقافة الكتالونية، يحاول فيه أعضاء الفريق بناء جسر بشري بتسلق بعضهم البعض، لتكوين هيكل يشبه البرج.
وتأتي هذه المنافسة بعد حوالي الأسبوع من نشوب توتر في المنطقة حيث سد متظاهرون الطرق وخطوط السكك الحديدية، كما حاولوا اقتحام البرلمان الإقليمي، وحاولوا اقتحام البرلمان الإقليمي في برشلونة في الذكرى الأولى من الاستفتاء.