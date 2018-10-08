شاهد: كرات عملاقة في العاصمة الأرجنتينية بمناسبة منافسات الألعاب الأولمبية للشباب
كرات فنية عملاقة تجول في حديقة بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس على شكل رمز أولمبي.
خمس كرات لرياضات عدة هي كرة القدم وكرة السلة والتنس والغولف بدأت في الدوران بمناسبة انطلاق الدورة الثالثة للألعاب الأولمبية للشباب.
ويبلغ قطر الكرات 4 أمتار ونصف وتزن 250 كلغ لكل واحدة منها. وكان الهدف من العرض أن يتم جرّ الكرات دون لمسها لمسافة طولها كيلومتر واحد حتى تصل إلى المجمع الفلكي شمال العاصمة الأرجنتينية. وسيتم عرض تلك الكرات حتى الثامن عشر من أكتوبر تشرين الأول تاريخ اختتام الألعاب الأولمبية حيث سيجتمع نحو 4000 رياضي أتوا من 206 بلدان.