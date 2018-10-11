شاهد: تقدّم الإعصار "مايكل" مجتاحاً البر الأمريكي صوب ولاية جورجيا
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا من الفضاء لدوامة ضخمة من الغيوم، عندما كان إعصار مايكل متجها نحو ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء.
والتقطت الصور من محطة الفضاء الدولية. وبدا الإعصار قريبا من بنما في ولاية فلوريدا قبل أن يضرب الساحل المكسيكي ومدينة بانما، متسببا في فيضانات ودمار للبنية التحتية، ثم واصل اتجاهه نحو جيورجيا، وقد لقي شخص واحد على الأقل مصرعه.
وكان الإعصار يتحرك بسرعة 150 ميلا في الساعة، وصنف من الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات من مقياس س.سمسون، وكان يتوقع أن يكون أسوأ إعصار يشاهد على الإطلاق في المنطقة.