شاهد: غوتيريس يزور إندونيسيا بعد كارثة الزلزال وتسونامي
قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة بزيارة إلى إندونيسيا التي ضربها زلزال وتسونامي قويان ما أودى بحياة أكثر من 2000 شخص على الأقل. ولدى وصوله اجتمع غوتيريس في مطار موتيارا الجفري في بالو بنائب رئيس البلاد محمد يوسف كالا. وكانت لغوتيريس لقاءات أخرى مع عدة مسؤولين في المناطق المتضررة.
واطلع الأمين العام للأمم المتحدة على التنسيق الإقليمي والدولي من قبل فريق التقييم السريع للطوارئ التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا وفريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.