فيديو: الجيش الإسرائيلي يطلق النيران الحية على مظاهرة بشاطئ غزة
قالت وزارة الصحة في غزة الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر إن 32 فلسطينياً أصيبوا بنيران إسرائيلية خلال مظاهرة على الشاطئ قرب الحدود.
وقام المتظاهرون بإلقاء إطارات مشتعلة فوق السياج، بينما رفعت قوارب الصيد الأعلام الفلسطينية وتم توزيعها على الشاطئ.
أما القوات الإسرائيلية فقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والنيران الحية.
وكانت قد نظمت احتجاجات على الحدود خلال الأشهر الستة الماضية على أمل تخفيف الحصار.
ومنذ آذار / مارس قتل 155 فلسطينياً شاركوا في المظاهرات بينما قتل جندي إسرائيلي في تموز/ يوليو.