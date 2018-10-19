بدون تعليق الأسبوع من روسيا إلى الولايات المتحدة مرورا بأستراليا وإيرلندا وفرنسا

في نهاية كل أسبوع تختار يورونيوز مجموعة من أبرز المقاطع المصورة التي حظيت باهتمامكم.

روسيا: مهرجان القفز السنوي بسوتشي

شارك العشرات من المغامرين من مختلف البلدان في الطبعة الرابعة من مهرجان القفز السنوي الذي نظم بمدينة سوتشي في روسيا. وقفز المغامرون من مواقع مختلقة كالجسور التي يبلغ ارتفاعها حوالي 207 أمتار والتي تعطي إطلالات خلابة على الجبال المحيطة بالمدينة.ويعد القفز نشاط شهير حيث يختار المظليون المباني الشاهقة والجسور والمنحدرات للإستماع بالمناظر الخلابة.

فرنسا: سيول غير مسبوقة جنوب البلاد هي الأسوأ منذ مئة عام!

الأمطار الغزيرة معتادة في فرنسا في هذا الوقت من العام، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن ارتفاع درجة حرارة مياه البحر بشكل غير معتاد، على طول ساحل البحر المتوسط جنوب فرنسا، قد يكون السبب في هطول الأمطار بغزارة. ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية يعد هذا العام الأكثر دفئاً في فرنسا منذ 1900.

أستراليا: الأمير هاري يتحدى المرتفعات الشاهقة لرفع علم دورة ألعاب انفيكتوس

بهدف رفع علم دورة الألعاب انفيكتوس في أستراليا، صعد الأمير هاري البريطاني ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون جسر سيدني هاربور الشهير والمعروف بارتفاعه الشاهق.

الأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسيكس، يعدون حاليا لليوم الرابع من جولة تستغرق 16 يومًا في أستراليا وفيجي وتونغا ونيوزيلندا. المحور الرئيسي لهذه الجولة هو ألعاب Invictus، التي تبدأ في سيدني يوم السبت المقبل.

الحدث الرياضي، الذي أسسه هاري في العام 2014، يعطي العسكريين ومصابي المحاربين الفرصة للتنافس في الألعاب الرياضية حتى باستخدام الكراسي المتحركة.

أيسلندا: صداقة في عمق البحر بين غواص وفقمة

أهي الصدفة أم الشعور بالألفة هو ما جمع بين كائنين مختلفين في أعماق البحر؟ مشهد رائع بين أحد الغوّاصين وقمة في مياه جزر فارني شمال شرق انجلترا. بن بورفيل غواص بريطاني كان في رحلة بحرية حين فاجأته فقمة يبدو أنها استظرفته أو وقعت في حبه فبدأت وصلة من المداعبة ويقول بورفيل مازحا أن الفقمة حاولت فحص القناع والتأكد من أن صاحبه وضعه بشكل جيد.

وسيبقى للبحر سحره الخاص بما يزخر به من كنوز، خصوصا إذا كان مسرحا لنسج علاقات ودية استثنائية.

الولايات المتحدة: إنقاذ مهر علق في فتحة للصرف الصحي

أنقذ رجال إطفاء الأربعاء، مهرا عالقا بسبب عاصفة في جنوب غرب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وبحسب تقارير فقد أقدم المسعفون على تخدير المهر خلال عملية الإنقاذ. وتم اكتشاف المهر أثناء توقف أحد ضباط الشرطة للتحقق من إحدى المركبات، فلاحظ أن غطاء فتحة لمياه الصرف الصحي، مجاورة كان مغلقا، ولكنه سمع صوتا من داخلها، فأدرك أن حيوانا عالقا فيها.

واضطر رجال الإطفاء إلى توسيع الفتحة ليتمكنوا من إتمام عملية الإنقاذ.