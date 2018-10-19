شاهد: شباك عناكب تغطي جزيرة يونانية وشرطة لراحة الحيتان في جزيرة فرنسية
على ساحل بحيرة فيستونيدا باليونان، تمكنت عناكب خلال يومين فقط من نسج شبكة عملاقة غطت الغابة، وأسوار المنازل والقبور وصوامع الكنائس.
أما في جزيرة لا ريونيون الفرنسية، فقد جذبت أنثى حوت وصغيرها انتباه العديد من الزوارق السياحية، ما دفع مدراء حماية البيئة المحليين، إلى القول بأن الزوار لا يحترمون المبادئ التوجيهية في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى إثارة الحيتان التي يصل وزنها إلى 30 طنا وتبلغ زعانفها 5.5 أمتار. حركة الحيتان قد تسبب حوادث مميتة، فمجرد لمس زعانفها لمركب يمكن أن يقلبه. هذه الأوضاع دفعت بالسلطات المحلية إلى التفكير بإنشاء فرقة شرطة خاصة للحفاظ على الهدوء.