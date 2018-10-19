جزيرة لاريونيون الفرنسية تفكر في إنشاء شرطة خاصة لضمان راحة الحيتان الحدباء
قد يكون مشاهدة الحيتان في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي ضحية لنجاحها خاصة بعد سلسلة من حالات الشجار بين أنثى حوت أحدب غواصين بسبب متلهفين للحصول على فرصة نادرة للسباحة مع هذه الحيتان.
منذ بداية الموسم في يونيو من هذا العام، تم إحصاء 230 حوتًا من الحيتان الحدباء في المنطقة من قبل العلماء، وجذبت الأربعاء أنثى حوت وصغيرها انتباه العديد من الزوارق السياحية. ويقول مدراء حماية البيئة المحليين، إن الزوار لا يحترمون المبادئ التوجيهية في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى إثارة الحيتان التي يصل وزنها إلى 30 طنا وتبلغ زعانفها 5.5 أمتار. حركة الحيتان قد تسبب حوادث مميتة، فمجرد لمس زعانفها لمركب يمكن أن يقلبه. هذه الأوضاع دفعت بالسلطات المحلية إلى التفكير بإنشاء فرقة شرطة خاصة للحفاظ على الهدوء.
ظاهرة إزعاج الحيتان تتفاقم في جزيرة لاريونيون لأن الجزيرة تعتبر واحدة من المواقع النادرة التي يسمح فيها بالسباحة مع الحيتان.