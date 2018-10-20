شاهد: الإثارة والإستمتاع بالقفز من على الجسر في مهرجان "بريدج داي"
"بريدج داي"، أو يوم الجسر، واحد من أكبر الأحداث الرياضية المثيرة في العالم، إنطلقت فعاليتها يوم الثالث أكتوبر/ تشرين الأول على جسر نيو ريفر جورج بفايتيفيل في ولاية فيرجينيا الغربية في الولايات المتحدة. هذه النسخة تمثل الذكرى السنوية الـ 39 لهذا المهرجان الذي بدأ صغيرا ليصبح اليوم من أهم الاحداث الرياضية عالميا. المتنافسون من جميع أنحاء العالم يقفزون من على جسر نيو ريفر للإستمتاع بالإثارة والمغامرة التي يمثلها الجسر. ويعود البعض منهم كل سنة.