إسرائيل تطلق الغازات المسيلة للدموع على قافلة بحرية تطالب بكسر الحصار غلى غزة
أطلقت القوات الإسرائيلية أمس الاثنين الغازات المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين على طول شاطئ غزة على الحدود مع إسرائيل بمناسبة تسيير قافلة بحرية للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع.
وكان نحو 20 قاربا انطلقت من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية للقطاع في إطار الاحتجاجات التي تنظمها حركة حماس منذ ستة أشهر لكسر الحصار، تلك الاحتجاجات التي تصاعدت وتيرتها مع تعثّر المساعي المصرية لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.