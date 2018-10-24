شاهد: تدريب مشترك للقوات البحرية البريطانية-الهولندية وسط حضور ملكي
شاهد ملك وملكة هولندا الأربعاء عرضاً تدريبياً قامت به القوات البحرية البريطانية بالاشتراك منع نظيرتها الهولندية بنهر التيمز بالعاصمة البريطانية لندن. والتقى الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما بممثلين ومحاربين قدامى في كل من القوات البحرية البريطانية والهولندية على متن السفينة الهولندية إتش إن إل إم إس زيلاند التي رست بالنهر بجانب السفينة البريطانية إتش إم إس بلفاست.
ورافق ملك وملكة هولندا دوق كينت الأمير إدوارد وايرل ودوقة ويسكس.