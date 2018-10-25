شاهد: حديقة حيوان باريس تحتفل بمولد صغيرة انسان الغاب "جافا"
احتفت حديقة حيوان "لا ميناجيري" بالعاصمة الفرنسية باريس بأول مولود لها هذا العام من حيوان انسان الغاب المنتمي لفصيلة البورنيان أورانغوتان النادرة. وقام مسؤولو الحديقة بإطلاق اسم "جافا" على المولودة التي تعد أول حيوان لإنسان الغاب يولد عبر حدائق الحيوان الست الموجودين في فرنسا.
وكمثلها من المنتمين لفصيلة الأورانغوتان، يعيش صغار انسان الغاب بصحبة أمهاتهم حتى سن ثمانية أعوام وبعد ذلك يمكنهم العيش في البرية لمدة 40 سنة أو50 سنة في حدائق الحيوان.
ويدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فصيلة الأورانغوتان ضمن فصائل الحيوانات المهددة بالانقراض نتيجة لإزالة أشجار الغابات والصيد غير المشروع بموطنه الأصلي بماليزيا وإندونيسيا مما حصر من اعدادها المتبقية لتصل إلى ما بين 50000 و60000 حول العالم.