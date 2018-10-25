شاهد: حديقة حيوانات لندن تستقبل يقطينات الهالوين المزخرفة
وصل عيد الهالوين مبكرا إلى حديقة حيوانات لندن في العاصمة البريطانية يوم الخميس، واستقبلته القرود السنجابية وزرافات الحديقة وقبيلة من الغوريلا، حيث ظهرت مستمتعة بإيجاد وأكل حلوى خاصة دُست لها في القرع المزخرف على هيئة وجوه مخيفة كما جرت العادة في أعياد الهالوين.
حراس حديقة لندن أعدوا مفاجآت أخرى للحيوانات في القرع مثل زخرفتها حشوها بأوراق الشجر أو تدليتها بحبال لتسلية القرود الصغيرة. وحملت إحدى القرعات التي حصلت عليها حيوانات الغوريلا رسما لوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.