إيطاليا: العثور على هياكل عظمية تعود إلى عام 79 قبل الميلاد
قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن أعمال التنقيب بمدينة بومبي الأثرية كشفت عن وجود هياكل عظمية لأشخاص عاصروا ثورة جبل فيزوف بالمنطقة عام 79 قبل ميلاد المسيح. وقال ماسيمو أوسانا، مدير المنطقة الأثرية، إن الهياكل لا تزال في حالة سليمة على الرغم من النهب الذي تعرض له الموقع عبر القرون الماضية.
وأضاف أوسانا بأن الاكتشاف "صادم ومهم جداً للتاريخ".
ويُعتقد بأن الهياكل تعود إلى امرأتين وثلاثة أطفال تم اكتشافهم داخل منزل يحتوي على نقوشاً من الفحم تؤرخ لثوران الجبل في شهر أكتوبر-تشرين الأول وهو ما يتنافى مع المعتقد السابق بوقوع ثورة الجبل بعد ذلك بشهرين.
ويقول الباحثون إن الأشخاص لجأوا لغرفة صغيرة بالمنزل هرباً من الحريق العارم إلا أنهم لقوا حتفهم نتيجة سقوط سقف المنزل عليهم بعد احتراقه.
بومبي هي مدينة رومانية عتيقة كانت موجودة بالقرب من مدينة نابولي الحالية بجنوب إيطاليا.