مقتل مهاجر من هندوراس على الحدود بين المكسيك وغواتيمالا
قتل مواطن من الهندوراس وأصيب آخرون بينهم عناصر من قوات الشرطة خلال اشتباكات مع قوات الشرطة المكسيكية. واندلعت الاشتباكات على مستوى البوابة الحدودية بين غواتيمالا والمكسيك عندما حاول عدد من المهاجرين اقتحامها على أمل الوصول إلى الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وعبر مهاجرون من هندوراس نهر كوسيتى، الذي يعدّ جزءا من الحدود الطبيعية بين غواتيمالا والمكسيك، الأسبوع الماضي، للفرار إلى أميركا بسبب الفقر والعنف الذي تشهده بلادهم.
وأعربت حكومة غواتيمالا في بيان عن أسفها للعنف الذي شهدته المنطقة الحدودية، مشيرة إلى أنّ المهاجرين لم ينتهزوا الفرصة للحوار، وبدلا من ذلك ألقوا الحجارة والزجاجات على الشرطة.
يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك، وأكد الأسبوع الماضي أنه سيرسل قوات عسكرية إذا لم يتم إيقاف قافلة المهاجرين.