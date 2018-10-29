شاهد: مواجهات عنيفة بين طلاب وقوات مكافحة الشغب في العاصمة اليونانية
تظاهر طلبة يونانيون خارج مبنى البرلمان في العاصمة أثينا ضد مجموعة اصلاحات في قطاع التعليم. وقد تحول الاحتجاج إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة وقوات مكافحة الشغب يوم الاثنين، حطم خلالها المتظاهرون نافذة محطة للحافلات وقاموا برشق الحجارة والقنابل النارية.
وقعت الاشتباكات خلال مسيرة قام بها بضع مئات من الطلاب كانوا يحتجون على مشروع قانون لتغيير متطلبات الالتحاق بالجامعة وتغييرات في المناهج الدراسية في العام الأخير من المدرسة الثانوية، وعلى إجراء تعديلات على امتحانات القبول لدخول للجامعة. ويقول طلاب المدارس بأن تلك الاصلاحات سوف تزيد من عبء الامتحانات وتساعد على إنشاء نظام دراسي لا يشجع النقد.