شاهد: الدوقة ميغان تنتصر على الأمير هاري في "رمي الأحذية"
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ميركل، شاركا اليوم الثلاثاء، في منافسة لرمي الأحذية في مدينة أوكلاند النيوزيلندية.
وقاد كل من هاري وميغان فريقا من الأطفال في منافسة على رمي أحذية المطر المطاطية لأبعد مسافة ممكنة، وقادت ميغان التي كانت ترتدي سروالا أسود وسترة فريقها للنصر بعدما ألقت حذاء مطاطيا بفارق متر عن حذاء رماه هاري.
وتشتهر هذه اللعبة في بلدة تايهابي الريفية التي تقع على بعد 420 كيلومترا جنوبي أوكلاند، والتي تقيم مهرجانا سنويا لرمي الأحذية.
ويزور دوق ودوقة ساسكس نيوزيلندا آخر محطات جولة لهما في منطقة المحيط الهادي شملت استراليا وفيجي وتونغا.