شاهد: الفيضانات لن تمنع الإيطاليين من الاستمتاع بالبيتزا الشهية
مع أن ثلاثة أرباع مدينة البندقية قد غرق تحت المياه في أسوأ فيضان شهدته المدينة خلال السنوات العشرة الأخيرة على الأقل، لكن هذا لم يمنع المطاعم من فتح أبوابها أمام الزبائن في المدينة وتقديم فطائر البيتزا الساخنة.
واجتاحت عواصف شديدة أجزاء كبيرة من إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين تسببت بتكسير الأشجار وحدوث فيضانات وصل ارتفاع المياه فيها إلى 156 سنتمترا، وأودت بحياة تسع أشخاص على الأقل وفقدان الكثيرين، وأُعلنت حالة الطوارئ والتأهب القصوى في ست مناطق.